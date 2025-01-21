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Апелляционный суд признал иск Мзии Амаглобели неприемлемым и оставил журналистку под стражей
21.01.2025 21:59
21 января Кутаисский апелляционный суд признал иск Мзии Амаглобели неприемлемым и оставил журналистку под стражей. Ранее адвокаты Амаглобели обжаловали решение Батумского городского суда об избрании ей предварительного заключения в качестве меры пресечения.
Директор «Батумелеби»/«Нетгазети» Мзия Амаглобели обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Она ударила рукой по лицу начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе после того, как тот обратился к ней ненадлежащим образом. Правозащитные организации заявляют, что дело Амаглобели является примером политических репрессий государства в отношении независимых журналистов.
Адвокаты Амаглобели пока не получили от Кутаисского суда обоснования своего решения. «Мы обсудим, как продолжим спор», — сказал изданию «Батумелеби» Паата Диасамидзе, один из адвокатов Амаглобели.
14 января судья Батумского городского суда Нино Исмашвили заключила Мзию Амаглобели под стражу. 16 января Народный защитник Грузии представил в Кутаисский апелляционный суд заключение amicus curiae по вопросу применения меры пресечения в отношении Мзии Амаглобели.
Мзия Амаглобели была задержана 12 января. 20 января глава Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) Нона Курдованидзе сообщила, что Амаглобели объявила голодовку с момента ареста.
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