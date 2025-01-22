

Состояние здоровья Мзии Амаглобели удовлетворительное, мы хотим постоянного мониторинга - адвокат

22.01.2025 11:33





Все ожидания в отношении апелляционного суда закончились, он нарушил все формальные правила, в том числе, в части соблюдения сроков, не учел ни нашу позицию, ни позицию Народного защитника и вообще даже не рассмотрел дело, - сообщил «Интерпрессньюс» адвокат руководителя «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели Джумбер Катамадзе.



По словам правозащитника, защита уже начала работу в связи с подачей жалобы в Страсбургский суд.



Сегодня же Джумбер Катамадзе посетил Мзию Амаглобели в тюрьме и знакомился с ее состоянием.



По словам адвоката, несмотря на то, что журналистка в знак протеста объявила в тюрьме голодовку, состояние ее здоровья удовлетворительное.



«Мы вошли к Мзии сегодня около 15:00. Состояние ее здоровья было удовлетворительное, никакого вмешательства пока не потребовалось, и она продолжает голодовку. Как она мне сама сказала, наблюдение врача ей не нужно, и чувствует себя хорошо. Мы оставили заявление, чтобы происходил постоянный мониторинг состояния здоровья.



Что касается решения апелляционного суда, то оно было незаконным, и мы можем это говорить, исходя из того, что знаем, на основании каких материалов рассудил суд второй инстанции. Все материалы, которые были представлены в Батумский городской суд и к которым приложено постановление Батумского городского суда о заключении под стражу, а также наша жалоба, соответственно, обстоятельства, представленные в материалах дела, не дают никаких оснований для применения заключения под стражу.



…Что касается обоснования, то мы не будем торопиться, пока не получим письменное обоснование непосредственно из Апелляционного суда, и тогда сможем шире говорить о том, что там будет написано. Все ожидания в отношении апелляционного суда закончились, он нарушил все формальные правила, в том числе, в части соблюдения сроков, не учел ни нашу позицию, ни позицию Народного защитника и вообще даже не рассмотрел дело. Во внутреправовом плане у нас нет других инструментов обжалования меры пресечения. Следующее судебное заседание состоится 4 марта, и на этом заседании вопрос о заключении должен быть пересмотрен еще раз.



Что касается обращения в Европейский суд по правам человека, то работа над этим, разумеется, начата и нам должно быть передано обоснованное определение, чтобы мы его использовали, и вместе со всеми документами будет также намечена и стратегия защиты - когда будет обращение и в каком направлении будет внесена ​​наша жалоба в Страсбургский суд», - сказал Джумбер Катамадзе.





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