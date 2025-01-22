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Суд оштрафовал участника акции протеста Гиорги Махарадзе на 5000 лари
22.01.2025 13:14
Суд оштрафовал участника акции протеста Гиорги Махарадзе на 5000 лари ($1745). Об этом он сообщил в FB.
По его словам, на представленных в суде видеозаписях было видно, что на проспекте Руставели дорога была перекрыта полицией, и он перешел её только через две минуты, но судья всё равно признал его виновным.
"Суд завершён, и мне назначили штраф в размере 5000 лари. Было совершенно очевидно, что я не нарушал закон. На видеозаписях видно, что дорога была перекрыта полицией, а спустя примерно две минуты я пересёк проспект Руставели, который уже был перекрыт, и там уже стояли люди. Противоположная сторона не смогла ни устно, ни с помощью доказательств подтвердить мою вину.
Судья удалился для принятия решения, а затем вернулся и признал меня виновным.
Это полный фарс. Не стоило надеяться на справедливость суда раньше, и не стоит надеяться сейчас. Мы должны либо бороться против этого режима, либо уже смириться с несправедливостью, которая захватила нас, и оставить эту страну", — пишет Гиорги Махарадзе.
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