

Почему обвинения против Мзии Амаглобели незаконны - комментарий юриста

22.01.2025 13:27





Какие правовые интересы защищает режим, когда угрожает тюремным сроком до 7 лет за пощечину полицейскому?



Прокуратура предъявила журналистке Мзии Амаглобели обвинение по статье 3531 части 1 Уголовного кодекса, которая предусматривает нападение на сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей. Наказание — от 4 до 7 лет лишения свободы.



Контекст

Прежде чем перейти к краткому анализу состава преступления, целесообразно описать ситуацию, предшествовавшую действиям журналистки, поскольку контекстуальный анализ важен для применения уголовного закона.



Мзия Амаглобели была незаконно задержана полицией за осуществление своего конституционно права на свободу выражения мнения, а именно за размещение на стене наклейки с призывом к забастовке. После произвольного задержания Мзия Амаглобели была вскоре освобождена под подписку. Подобный произвол может возмутить любого разумного и законопослушного человека, это ущемление человеческого достоинства и насилие над ним. Действия сотрудника полиции незаконны, а незаконное задержание человека является преступлением. После того как Мзия вышла из здания полиции, он снова стала свидетелем произвольного задержания своих коллег за то же самое деяние (наклеивание наклеек на стены). Незаконный приказ о задержаниях отдавал начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе. Именно ему в ходе острого конфликта нанесла пощечину незаконно задержанная журналистка. За этим последовало уголовное преследование Мзии Амаглобели. По словам Мзии Амаглобели, она подверглась ненадлежащему обращению со стороны Ираклия Дгебуадзе, но дело в его отношении до сих пор не возбуждено. Видеозапись ареста Мзии Амаглобели, на которой он громко ругается и угрожает Мзии Амаглобели, также подтверждает, что поведение Дгебуадзе не соответствует занимаемой им должности. Последующие показания журналистки о том, что Ираклий Дгебуадзе применил к ней физическое унижение, для меня, как объективного наблюдателя, заслуживают доверия.



Сегодня в городах и на улицах Грузии царит атмосфера насилия, за которую ответственна полиция. Полиция сама совершает насилие и применяет пытки, а также т.н. «титушки», на которые правоохранительные органы не реагируют (пособничество бездействием). Судьи же, по мнению многочисленных наблюдателей, выносят карательные решения в отношении граждан на основании ложных показаний сотрудников полиции. Ни одно государственное учреждение не выполняет свою истинную функцию. У людей, которые нетерпимы к террору и хотят жить в правовом государстве, отнимают голос. Все криминализируется. Такое садистское обращение злит людей и провоцирует их давать пощечины служителям режима в форме; это человеческая реакция. Я вам больше скажу, это учитывается и в Уголовном кодексе Грузии, о чем будет сказано ниже.



Уголовное преследование журналиста

Прежде всего, следует сказать, что за противоправное деяние, спровоцированное предыдущим противоправным деянием, уголовно-правовая реакция более мягкая, в этом нас убеждает системное и логичное разъяснение ряда статей Уголовного кодекса Грузии. Если в порыве ярости человек убьет провокатора в ответ на оскорбление, наказание будет гораздо мягче (от 1 до 3 лет лишения свободы), чем если бы убийство произошло без повода (сравните статьи 111 и 108). Тот же принцип применим и к спровоцированному ущербу здоровью. Однако в таких обстоятельствах порогом наказания является менее тяжкое телесное повреждение; в случае менее тяжких телесных повреждений, и особенно за пощечину, ответственность не устанавливается (см. статью 121). Спор граждан по поводу незаконных арестов привел к пощечине. Почему же закон должен иметь другой подход, если провокатором является сотрудник полиции?!



Вы наверняка помните поведение Анри Оханашвили ( член «Грузинской мечты») на территории американского посольства, где для его оправдания прибегли к доктрине провокации.



Теперь конкретно по первой части статьи 3531 УК Грузии. Данная статья защищает законную деятельность сотрудника полиции. В данном случае Ираклий Дгебуадзе руководил произвольным задержанием граждан, что является незаконным. Кроме того, термин «нападение» на сотрудника полиции, что является необходимым объективным элементом данного преступления. Если мы посмотрим на другие статьи Уголовного кодекса, где используется тот же термин, то мы еще больше убедимся, что речь идет не о пощечине или единичной пощечине, а об опасном насилии. (например, см. преступления, где actus reus является нападением – 179 – грабеж, 224 – бандитизм, 225 – организация группового насилия, 323 – террористический акт).



Кого защищает судебная система, когда человеку грозит 7 лет тюрьмы за то, что она дала пощечину полицейскому? С одной стороны, тот факт, что человеческая жизнь так обесценена, а с другой стороны, тот факт, что вы так одержимы полицейской формой, свидетельствует о том, что вас не интересует та система ценностей, которая установлена Конституцией Грузии и формально разделяется Уголовным кодексом. Защита ценностей начинается с преступлений против человечности, а не с правил управления или общественного порядка.



Я не думаю, что у судей режима пробудится совесть, я больше надеюсь, что они ради собственного благополучия, будут более прагматичными. Потому что они будут знать, что судьи жестокого и бесчеловечного режима, после его обрушения, привлекаются к уголовной ответственности. Когда судьи фашистского режима предстали перед судом, они не смогли оправдать себя писаными законами; они были наказаны за реализацию крайне несправедливых законов. Наказание человека за наклейки и маски является режимным приказом, и судья не должен допускать соучастия в этом преступлении. На юридическом факультете преподается принцип «правовой несправедливости и надправового права», в том числе указанный в учебниках ныне покойного судьи М. Турава.



Пощечина полицейскому за незаконную деятельность вообще не представляет интереса для уголовного права, и даже когда полицейскому дают пощечину за законную деятельность, логическое и рациональное прочтение нормы не приведет к тому, что представитель правосудия применит столь суровую статью. Государство обязано соблюдать соразмерность на всех этапах. По моему мнению, обвинения, выдвинутые против Мзии Амаглобели, незаконны. Она является узником режима вместе с другими заложниками, борющимися за свободу.





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