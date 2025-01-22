

Руководитель региональных офисов TIG Звиад Коридзе признан потерпевшим

22.01.2025 17:10





Руководитель региональных офисов «Международной прозрачности - Грузия» Звиад Коридзе признан потерпевшим по делу о физическом противостоянии против него в гостинице„«Шератон», в Батуми.



Как заявил в беседе с «Интерпрессньюс» сам Коридзе, постановление о признании его потерпевшим ему было передано сегодня.



«Указанное постановление мне вручили сегодня,» – заявил он.



Напомним, что по заявлению руководителя региональных офисов НПО «Международная прозрачность - Грузия», в Батуми, в гостинице «Шератон», на него совершил нападение депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе. Говоря о деталях произошедшего, Коридзе заявлял, что Самхарадзе использовал брань, также были угрозы, в конечном итоге же, к инциденту подключились сотрудники охраны. Коридзе даже был доставлен в местную клинику.





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