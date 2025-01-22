

Еще один обвиняемый начал голодовку в знако солидарности с медиа-менеджером Мзией Амаглобели

22.01.2025 17:13





Николоз Джавахишвили, арестованный во время проевропейских акций, начал голодовку в знак солидарности с соучредителем и директором «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзии Амаглобели.



Эту информацию подтвердил изданию «Netgazeti» Адвокат Джавахишвили Элгуджа Авсаджанишвили.



Ранее арестованный во время проевропейских акций Резо Кикнадзе также объявил о начале голодовки в знак солидарности с Мзией Амаглобели.



Прокуратура обвиняет Николоза Джавахишвили и Резо Кикнадзе в участии в групповом насилии, им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.



Мзию Амаглобели задержали дважды 11 января. Первый раз — за размещение плаката с надписью «Грузия бастует». Второй раз — за пощёчину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Ей предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



Согласно показаниям свидетелей, инцидент произошёл на фоне конфликта между протестующими и полицией, где последние провоцировали участников.



14 января Батумский городской суд избрал для Амаглобели меру пресечения в виде содержания под стражей. Судья Нино Сахелашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, отклонив предложение защиты об освобождении под залог.





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