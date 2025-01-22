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У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста


22.01.2025   21:46


У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста. Участники акции перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели.

На 56-ой день непрерывного протеста требования участников акции остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе акций.

Напомним, что протест граждан был вызван заявлением премьера Ираклия Кобахидзе от 28 ноября прошлого года, согласно которому, решением правительства, открытие переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз откладывается до 2028 года.


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