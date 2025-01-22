|
|
|
У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста
22.01.2025 21:46
У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста. Участники акции перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели.
На 56-ой день непрерывного протеста требования участников акции остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе акций.
Напомним, что протест граждан был вызван заявлением премьера Ираклия Кобахидзе от 28 ноября прошлого года, согласно которому, решением правительства, открытие переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз откладывается до 2028 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна