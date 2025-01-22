

Европейская платформа безопасности журналистов объявила тревогу из-за ареста Мзии Амаглобели

22.01.2025 23:29





В 2025 году на платформе Совета Европы, которая осуществляет мониторинг вопросов безопасности журналистов в странах-членах, активны 4 тревожных сигнала. Из этих сигналов три касаются ситуации в Грузии и один — в Украине.



Грузия



Представители грузинских СМИ часто становятся объектами нападений и давления. В 2025 году зафиксированы многочисленные случаи физического и психологического насилия в отношении журналистов, особенно во время освещения протестных акций.



Несколько журналистов, включая директоров и редакторов независимых изданий, предстали перед судом по необоснованным обвинениям. Это вызывает обеспокоенность относительно возможных попыток ограничить свободу слова.



Представители властей часто делают публичные заявления, содержащие нападки на критически настроенные СМИ, что усиливает давление и создает опасную среду для работы журналистов.



21 января платформа выпустила тревожный сигнал по делу Мзии Амаглобели. До этого, 14 января городской суд Батуми постановил применить в отношении Мзии Амаглобели меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение вынесла судья Нино Сахелашвили.



Ранее на платформе были опубликованы сигналы о нападении на Звиада Коридзе, сотрудника НПО TI-Georgia, и о задержании оператора издания Batumelebi Гурама Мурванидзе.



Все три случая, связанные с Грузией, классифицируются как сигналы первого уровня тревоги, которые охватывают наиболее серьёзные и разрушительные нарушения свободы СМИ.



Украина



Сигнал касается безопасности журналистов в зонах боевых действий. Из-за войны России в Украине представители СМИ часто оказываются в условиях, угрожающих их жизни, и подвергаются физическому и моральному давлению.



Совет Европы настоятельно призывает страны-члены обеспечить безопасность представителей СМИ и защиту свободы выражения мнений. Грузия и Украина, как члены Совета Европы, обязаны соблюдать демократические стандарты, которые гарантируют независимость и безопасность журналистов.





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