|
|
|
Илия Второй поздравил Дональда Трампа ёс избранием на пост 47-го президента США
23.01.2025 12:37
Сердечно поздравляю с избранием 47-м президентом Соединенных Штатов Америки - особенно важно ваше стремление защищать общечеловеческие традиционные ценности, основанные на христианском сознании, и не жалеть усилий для установления мира на земле, - об этом говорится в поздравлении Католикоса-Патриарха всея Грузии президенту США Дональду Трампу.
Как отмечает Илия II, все надеются, что успешная реализация поставленных целей принесет позитивные изменения в целом и позволит преодолеть ряд серьезных вызовов.
«Господин президент, сердечно поздравляю вас с избранием 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.
Ожидания людей в отношении вас очень велики не только в Америке, но и во всем мире. Правда, в своей инаугурационной речи вы сделали главный акцент на укреплении своей страны, но все надеются, что успешная реализация поставленных целей принесет позитивные изменения в целом и поможет преодолеть ряд серьезных вызовов.
Особенно важно ваше стремление защищать общечеловеческие традиционные ценности, основанные на христианском сознании, и не жалеть усилий для установления мира на земле.
Всякая власть от Бога, но счастлив тот народ и тот правитель, кто связывает свое служение с Богом. «Блажен тот человек, кто надежду свою возлагает на Господа » (Пс. 39:5).
Да благословит Бог вас, вашу семью и вашу администрацию.
Да благословит Бог Америку и весь мир.
С глубоким уважением,
Илия II
Католикос-Патриарх всея Грузии
архиепископ Мцхетский и Тбилисский и митрополит Пицундский и Цхум-Абхазети», – говорится в поздравлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна