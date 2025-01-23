

Илия Второй поздравил Дональда Трампа ёс избранием на пост 47-го президента США

23.01.2025 12:37





Сердечно поздравляю с избранием 47-м президентом Соединенных Штатов Америки - особенно важно ваше стремление защищать общечеловеческие традиционные ценности, основанные на христианском сознании, и не жалеть усилий для установления мира на земле, - об этом говорится в поздравлении Католикоса-Патриарха всея Грузии президенту США Дональду Трампу.



Как отмечает Илия II, все надеются, что успешная реализация поставленных целей принесет позитивные изменения в целом и позволит преодолеть ряд серьезных вызовов.



«Господин президент, сердечно поздравляю вас с избранием 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.



Ожидания людей в отношении вас очень велики не только в Америке, но и во всем мире. Правда, в своей инаугурационной речи вы сделали главный акцент на укреплении своей страны, но все надеются, что успешная реализация поставленных целей принесет позитивные изменения в целом и поможет преодолеть ряд серьезных вызовов.



Особенно важно ваше стремление защищать общечеловеческие традиционные ценности, основанные на христианском сознании, и не жалеть усилий для установления мира на земле.



Всякая власть от Бога, но счастлив тот народ и тот правитель, кто связывает свое служение с Богом. «Блажен тот человек, кто надежду свою возлагает на Господа » (Пс. 39:5).



Да благословит Бог вас, вашу семью и вашу администрацию.



Да благословит Бог Америку и весь мир.



С глубоким уважением,



Илия II



Католикос-Патриарх всея Грузии



архиепископ Мцхетский и Тбилисский и митрополит Пицундский и Цхум-Абхазети», – говорится в поздравлении.





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