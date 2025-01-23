Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ТГУ произошло противостояние между студентами и охраной


23.01.2025   12:42


В экзаменационном пространстве Тбилисского государственного университета было шумно. Противостояние между частью студентов и представителями университетской охраны произошло после того, как охране удалось пройти в пространство, занятое «Майским студенческим движением».

Вчера «Майское студенческое движение» заняло экзаменационный центр, загородив вход в экзаменационное пространство стульями, столами и различными предметами. По их информации, сегодня это пространство прорвала охрана.

Для информации, вчера «Майское студенческое движение» вчера заняло экзаменационное пространство. Как они отметили, причина нахождения там заключается в том, что «невозможно учиться, пока их сверстники находятся в тюрьме, пока у них нет жилья, пока нет достаточной стипендии и других материальных условий».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна