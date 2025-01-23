|
|
|
В ТГУ произошло противостояние между студентами и охраной
23.01.2025 12:42
В экзаменационном пространстве Тбилисского государственного университета было шумно. Противостояние между частью студентов и представителями университетской охраны произошло после того, как охране удалось пройти в пространство, занятое «Майским студенческим движением».
Вчера «Майское студенческое движение» заняло экзаменационный центр, загородив вход в экзаменационное пространство стульями, столами и различными предметами. По их информации, сегодня это пространство прорвала охрана.
Для информации, вчера «Майское студенческое движение» вчера заняло экзаменационное пространство. Как они отметили, причина нахождения там заключается в том, что «невозможно учиться, пока их сверстники находятся в тюрьме, пока у них нет жилья, пока нет достаточной стипендии и других материальных условий».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна