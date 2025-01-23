

В ТГУ произошло противостояние между студентами и охраной

23.01.2025 12:42





В экзаменационном пространстве Тбилисского государственного университета было шумно. Противостояние между частью студентов и представителями университетской охраны произошло после того, как охране удалось пройти в пространство, занятое «Майским студенческим движением».



Вчера «Майское студенческое движение» заняло экзаменационный центр, загородив вход в экзаменационное пространство стульями, столами и различными предметами. По их информации, сегодня это пространство прорвала охрана.



Для информации, вчера «Майское студенческое движение» вчера заняло экзаменационное пространство. Как они отметили, причина нахождения там заключается в том, что «невозможно учиться, пока их сверстники находятся в тюрьме, пока у них нет жилья, пока нет достаточной стипендии и других материальных условий».





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