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В Грузии растет число случаев заболевания гриппом
23.01.2025 13:10
«6 из 10 человек, у которых наблюдается кашель, насморк и высокая температура, скорее всего, инфицированы гриппом», заявляет главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. По его словам, если в конце декабря доля гриппа в общем распространении вирусов составляла 25%, то сейчас она достигла 60%.
«Доля вирусов гриппа увеличивается. Январь ознаменовался ростом заболеваемости гриппом. На грипп приходится 60% от общего распространения вирусов. Это означает, что сейчас, на фоне роста заболеваемости, грипп находится на пике своего распространения», — отметил Чхаидзе.
Врач отмечает, что с ростом числа случаев гриппа увеличилось и число госпитализаций, а в клинике имени Иашвили открылось отделение на 25 коек.
«Уровень госпитализации в клинике Иашвили резко возрос. Мы освободили еще одно отделение на 25 коек для размещения детей. В связи с тяжелым течением грипп следует лечить в клинике. В нашей клинике не зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа», — отметил Чхаидзе.
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