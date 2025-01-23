Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси пройдет акция представителей сферы искусства


23.01.2025   13:37


Представители сферы искусства планируют провести акцию на тбилисском проспекте Агмашенебели, перед «Новым театром». В 18:00 будет оглашен Манифест протеста.

Это своеобразный план действий артистов для освобождения «узников совести», как они называют задержанных на проевропейских акциях активистов.

Сегодня актеры, несогласные с политикой «Грузинской мечты» также создадут петицию, содержание которой на данный момент неизвестно.

«Это будет манифест нового театра. Манифест — это заявление, необходимое заявление, которое может принимать различные формы. Вы увидите, какую форму это примет, что это будет за мероприятие 23-го числа в 18:00 перед нашим театром», — говорит один из участников акции Давид Доиашвили.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна