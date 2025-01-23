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В Тбилиси пройдет акция представителей сферы искусства
23.01.2025 13:37
Представители сферы искусства планируют провести акцию на тбилисском проспекте Агмашенебели, перед «Новым театром». В 18:00 будет оглашен Манифест протеста.
Это своеобразный план действий артистов для освобождения «узников совести», как они называют задержанных на проевропейских акциях активистов.
Сегодня актеры, несогласные с политикой «Грузинской мечты» также создадут петицию, содержание которой на данный момент неизвестно.
«Это будет манифест нового театра. Манифест — это заявление, необходимое заявление, которое может принимать различные формы. Вы увидите, какую форму это примет, что это будет за мероприятие 23-го числа в 18:00 перед нашим театром», — говорит один из участников акции Давид Доиашвили.
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