

Служба охраны разобрала баррикады в ТГУ

23.01.2025 14:15





Сегодня утром служба охраны разобрала баррикады в Тбилисском государственном университете (ТГУ), возведенные участниками «Майского студенческого движения».



На видео видно, как охранники Victoria Security разбирают баррикады, входят в здание и открывают дверь студентам, пришедшим сдавать экзамены.



Накануне группа студентов заняла экзаменационный центр Тбилисского государственного университета, который расположен в основании центральной библиотеки вуза, и заблокировала главный вход. Студенты выдвинули ряд требований, в том числе об освобождении арестованных демонстрантов и решении острых социальных проблем, стоящих перед студентами.





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