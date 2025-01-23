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Глава АМЮГ навестила медиа-менеджера Мзию Амаглобели, задержанную в Батуми


23.01.2025   17:04


Сегодня я видела Мзию Амаглобели. Она продолжает голодовку в знак протеста, она бодра. Она голодает не для того, чтобы получить какие-то блага, а в знак протеста, из-за несправедливости, - об этом в социальной сети пишет председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе.

Как отмечает Курдованидзе, Мзия Амаглобели хочет сказать, что если прекратит голодовку, то станет соучастницей несправедливости.

«Сегодня я видела Мзию Амаглобели. Она продолжает голодовку в знак протеста, она бодра. Как передала мне, она голодает не для того, чтобы получить от этого какие-то блага, а для протеста, из-за несправедливости.

«Демократия - не подарок, наше общество знает это лучше всех, и сейчас это стало очевидным. Если я прекращу голодовку, то буду считать себя соучастницей этой несправедливости», - это то, что хочет сказать Мзия Амаглобели», - пишет Нона Курдованидзе в соцсети.

Батумский городской суд избрал в качестве меры пресечения основательнице «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели заключение под стражу. Данное решение приняла судья Нино Сахелашвили. Обвинение Амаглобели предъявлено по 353-прима статье УК Грузии, подразумевающей нападение на сотрудника полиции. Мзия Амаглобели была задержана в административном порядке в Батуми, в ходе акции протеста у здания Главного управления полиции, примерно через два часа ее освободили, однако спустя несколько минут вновь задержали около управления.


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