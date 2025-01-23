

Суд вынес приговор обвиняемым в краже дорогостоящих книг из библиотек стран ЕС

23.01.2025 19:05





Тбилисский городской суд полностью принял представленные прокуратурой доказательства и признал виновными пятерых обвиняемых в краже дорогостоящих книг из библиотек стран Европейского Союза.



На судебном процессе доказано, что с начала 2022 года граждане Грузии создали организованную преступную группу с целью тайного похищения редких книг XIX века различных авторов по всей Европе для последующей перепродажи. Члены группы использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена и фамилии, а также заранее подготовленные копии книг для замены оригиналов.



Согласно преступному плану, члены группы посещали национальные и университетские библиотеки Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии, где брали книги классиков XIX века для чтения и затем тайно похищали их, заменяя оригиналы высококачественными копиями.



Таким образом, в 2022-2023 годах организованная группа тайно завладела книгами из библиотек различных городов Европы на сумму сотни тысяч евро.



Тбилисский городской суд признал всех обвиняемых виновными и приговорил троих из них к 5 годам лишения свободы, одного – к 4 годам и 9 месяцам, а с одним из обвиняемых, учитывая его активное сотрудничество с прокуратурой, было заключено процессуальное соглашение, и ему назначено условное наказание.



Расследование по этому делу было проведено международной следственной группой при поддержке Евроюста, в которую входили представители следственных органов стран Европейского Союза.





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