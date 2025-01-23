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МВД Грузии подало в суд на бывших сотрудников патрульной полиции Зугдиди
23.01.2025 19:07
МВД Грузии подало в суд на бывших сотрудников патрульной полиции Зугдиди, Левана Гогиа и Давида Колбаиа, из-за их публикаций и постов в соцсетях.
Несколько дней назад Колбая разместил публичный пост о начальнике патрульной полиции Важе Сирадзе, а Гогиа оставил комментарий под этим постом.
После этого против них было начато административное производство.
Гогиа и Колбаиа обвиняют в нарушении статей 166 и 173, что подразумевает мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию правоохранителя.
Бывшие правоохранители связывают это дело со своими политическими взглядами и заявляют, что активно участвовали в предвыборных процессах в пользу оппозиции. Они также сообщили о многочисленных случаях изъятия удостоверений личности, раздачи денег и запугивания, доказательства чего передали миссии ОБСЕ/БДИПЧ.
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