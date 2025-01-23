

Журналистку Нануку Жоржолиани оштрафовали на 5 тыс лари

23.01.2025 19:12





Судья Манучар Цацуа после часового рассмотрения и десятиминутного совещания признал журналистку Нануку Жоржолиани виновной в административном правонарушении и наложил на неё штраф в размере 5000 лари ($1745).



Решение было объявлено в Тбилисском городском суде. Прокуратура обвиняла журналистку в незаконной блокировке дороги во время протестной акции.



На сегодняшнем заседании суда судья заслушал показания патрульного инспектора, который заявил, что 3 января никого из демонстрантов индивидуально не предупреждали о нарушении закона.



Однако, по его словам, полиция обращалась к участникам акции с единым призывом не перекрывать проезжую часть из-за недостаточного количества людей.



«Меня никто не предупреждал о том, что я совершаю правонарушение, и никакого неповиновения не было. Хотя патрульные инспекторы находились там, ничего подобного не происходило. Нарушением закона было бы, если бы я проявила неповиновение после предупреждения и поступила иначе. Я не считаю, что совершила правонарушение. На мой взгляд, этот судебный процесс – напрасная трата времени. В этом здании проходят куда более сложные судебные разбирательства, где людям грозят намного более серьёзные наказания», – заявила Нанука Жоржолиани на судебном заседании.



Несмотря на это, по мнению судьи, Жоржолиани нарушила статью 174 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф или задержание на срок до 15 суток.





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