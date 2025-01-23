Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Журналистку Нануку Жоржолиани оштрафовали на 5 тыс лари


23.01.2025   19:12


Судья Манучар Цацуа после часового рассмотрения и десятиминутного совещания признал журналистку Нануку Жоржолиани виновной в административном правонарушении и наложил на неё штраф в размере 5000 лари ($1745).

Решение было объявлено в Тбилисском городском суде. Прокуратура обвиняла журналистку в незаконной блокировке дороги во время протестной акции.

На сегодняшнем заседании суда судья заслушал показания патрульного инспектора, который заявил, что 3 января никого из демонстрантов индивидуально не предупреждали о нарушении закона.

Однако, по его словам, полиция обращалась к участникам акции с единым призывом не перекрывать проезжую часть из-за недостаточного количества людей.

«Меня никто не предупреждал о том, что я совершаю правонарушение, и никакого неповиновения не было. Хотя патрульные инспекторы находились там, ничего подобного не происходило. Нарушением закона было бы, если бы я проявила неповиновение после предупреждения и поступила иначе. Я не считаю, что совершила правонарушение. На мой взгляд, этот судебный процесс – напрасная трата времени. В этом здании проходят куда более сложные судебные разбирательства, где людям грозят намного более серьёзные наказания», – заявила Нанука Жоржолиани на судебном заседании.

Несмотря на это, по мнению судьи, Жоржолиани нарушила статью 174 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф или задержание на срок до 15 суток.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна