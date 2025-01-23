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Доиашвили: «Новый театр» выезжает в регионы, увидите, на что способен театр
23.01.2025 19:40
«Новый театр имени Васо Абашидзе» выезжает в регионы, — об этом заявил художественный руководитель театра, режиссёр Давид Доиашвили.
По словам Доиашвили, театр будет поддержан всеми.
«Вместе с людьми в тюрьму заключили и культуру. Мы сделали всё, чтобы как-то найти диалог с прокуратурой. Сначала мы записали видео, приостановили спектакли, собрали подписи, вся труппа, вся грузинская культура встала на защиту арестованных, но прокуратура это проигнорировала.
«Новый театр» выезжает в регионы. Мы поедем всюду, и вы увидите, на что способен театр. К нам присоединятся абсолютно все, наши друзья, мы одновременно развернёмся по регионам», — заявил Давид Доиашвили.
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