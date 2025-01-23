

Суд оставил в заключении обвиняемого в наркопреступлении врача Георгия Ахобадзе

23.01.2025 20:30





Тбилисский городской суд оставил в заключении врача Георгия Ахобадзе, обвиняемого в наркопреступлении.



Обвиняемый Георгий Ахобадзе присутствовал на процессе и заявил, что не признает предъявленных обвинений.



«Я не считаю себя виновным. Я не клал в карман то, в чем меня обвиняют, это они поместили», — сказал Георгий Ахобадзе.



На сегодняшнем заседании сторона обвинения требовала оставить Ахобадзе под стражей, аргументируя тем, что существует риск, что обвиняемый скроется и совершит новые преступления.



Что касается позиции стороны защиты, то адвокаты заявили, что обвинение не нашло никаких доказательств того, что Георгий Ахобадзе приобретал у кого-либо наркотическое средство. Соответственно, по их словам, никаких доказательств вины в этом плане нет. Также не существует опасности, что Ахобадзе пересечет границу и скроется. Кроме того, защита подала ряд ходатайств, однако суд не удовлетворил ни одно из них и оставил Ахобадзе под стражей.



По данным адвокатов, в поддержку Георгия Ахобадзе собрано 1212 подписей представителей медицинской сферы.



Для справки, врач Георгий Ахобадзе был задержан 7 декабря, когда возвращался домой с акции протеста на проспекте Руставели.



Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 260 УК Грузии (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Преступление карается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочно.





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