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Суд оставил в заключении обвиняемого в наркопреступлении врача Георгия Ахобадзе
23.01.2025 20:30
Тбилисский городской суд оставил в заключении врача Георгия Ахобадзе, обвиняемого в наркопреступлении.
Обвиняемый Георгий Ахобадзе присутствовал на процессе и заявил, что не признает предъявленных обвинений.
«Я не считаю себя виновным. Я не клал в карман то, в чем меня обвиняют, это они поместили», — сказал Георгий Ахобадзе.
На сегодняшнем заседании сторона обвинения требовала оставить Ахобадзе под стражей, аргументируя тем, что существует риск, что обвиняемый скроется и совершит новые преступления.
Что касается позиции стороны защиты, то адвокаты заявили, что обвинение не нашло никаких доказательств того, что Георгий Ахобадзе приобретал у кого-либо наркотическое средство. Соответственно, по их словам, никаких доказательств вины в этом плане нет. Также не существует опасности, что Ахобадзе пересечет границу и скроется. Кроме того, защита подала ряд ходатайств, однако суд не удовлетворил ни одно из них и оставил Ахобадзе под стражей.
По данным адвокатов, в поддержку Георгия Ахобадзе собрано 1212 подписей представителей медицинской сферы.
Для справки, врач Георгий Ахобадзе был задержан 7 декабря, когда возвращался домой с акции протеста на проспекте Руставели.
Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 260 УК Грузии (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Преступление карается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочно.
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