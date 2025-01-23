

Международные организации по защите свободы прессы призывают власти Грузии освободить Мзию Амаглобели

23.01.2025 21:17





Международные организации по защите свободы прессы, журналистов и прав человека, призывают власти Грузии немедленно освободить основателя и директора онлайн-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети»Мзию Амаглобели, - об этом говорится в совместном заявлении организаций.



«Мы призываем власти Грузии немедленно и безоговорочно освободить Амаглобели и прекратить беспрецедентное подавление в отношении СМИ. Кроме того, мы требуем провести тщательное расследование по факту ненадлежащего обращения с ней», - говорится в заявлении.



Заявление подписали: Международный институт прессы (IPI), Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF), Европейская федерация журналистов (EFJ), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Свободная пресса без ограничений (FPU), Фонд юстиции для журналистов (JFJ), IMS (Международная поддержка СМИ), Институт разнообразия СМИ (MDI), Институт разнообразия СМИ Западных Балкан (MDI WB), PEN International, Защитники гражданских прав (CRD), Председатель Ли Хиллс по исследованиям свободной прессы Кэти Кили, Общество журналистов (Варшава), IRMI - Институт региональных медиа и информации (Украина).



Для справки, Батумский городской суд избрал в качестве меры пресечения основательнице «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели заключение под стражу. Данное решение приняла судья Нино Сахелашвили. Обвинение Амаглобели предъявлено по 353-прима статье УК Грузии, подразумевающей нападение на сотрудника полиции. Мзия Амаглобели была задержана в административном порядке в Батуми, в ходе акции протеста у здания Главного управления полиции, примерно через два часа ее освободили, однако спустя несколько минут вновь задержали около управления.





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