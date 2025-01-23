

В Батуми уже восемь дней ищут пропавшего подростка

23.01.2025 21:40





Ученик девятого класса Александрэ Микеладзе исчез вечером 16 января 2025 года после 22:00.



По словам близких, личные вещи Александрэ, включая телефон, были найдены на берегу моря в Батуми. В связи с этим поисковые работы ведутся как в море, так и на прибрежной территории.



По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, в поисках задействованы также водолазы.



СМИ связались с матерью пропавшего подростка, чтобы узнать, есть ли у полиции новая информация и на каком этапе находится расследование.



По словам матери, никаких новостей по делу пока нет:



«Следствие пока ничего существенного нам не сообщает. Есть только видео, где он направляется к морю, другой информации у нас нет. Как я знаю, очень многих людей уже опросили, но ничего, что могло бы помочь, пока не нашли.



В сумке, которую мы нашли на берегу, были книги и телефон. Однако телефон был выключен», — рассказала мать.



Она добавила, что не замечала никаких изменений в поведении сына перед его исчезновением, поэтому сложно сказать, была ли у него какая-то проблема:



«Телефон проверен, мы сами видели его комментарии и переписку, но ничего, что могло бы дать подсказку, мы не нашли», — отметила она.



Мать также уточнила, что у сына не было конфликтов ни с кем:



«Мы разговаривали с ним накануне вечером около полутора часов, и я не заметила никаких изменений. Его отец тоже говорил с ним, но никакого беспокойства, задумчивости или стремления уединиться не было. В тот день у него была тренировка, он встречался с учителем, виделся с друзьями после занятий английским — это всё, что мы знаем», — сказала она.



В поисках подростка также участвуют добровольцы.





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