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TIG назвала судей, которые наказывают участников акций
23.01.2025 21:48
Судьи, которые на основании репрессивного закона административно наказывают участников акций, были публично названы исполнительным директором организации «Международная прозрачность – Грузия» Экой Гигаури и исполнительным директором «Европейской орбиты Грузии» Нино Ломджарией.
Эка Гигаури и Нино Ломджария указывают, что в рассмотрении этих дел участвуют судьи, попавшие под санкции Эстонии. В Тбилиси эти дела рассматривают следующие шесть судей:
• Лела Милденбергери,
• Звиад Цеквава,
• Лела Цагареишвили,
• Коба Чагунава,
• Нино Энукидзе,
• Манучар Цацуя.
В список третьего сектора также вошли:
• Ирма Тогонидзе,
• Манана Никачадзе,
• Гулико Качашвили,
• Пати Пурцхванидзе,
• Ираклий Абшилава,
• Гванца Марданидзе.
Представители третьего сектора призывают судей действовать в соответствии с законом и Конституцией Грузии.
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