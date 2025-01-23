

TIG назвала судей, которые наказывают участников акций

23.01.2025 21:48





Судьи, которые на основании репрессивного закона административно наказывают участников акций, были публично названы исполнительным директором организации «Международная прозрачность – Грузия» Экой Гигаури и исполнительным директором «Европейской орбиты Грузии» Нино Ломджарией.



Эка Гигаури и Нино Ломджария указывают, что в рассмотрении этих дел участвуют судьи, попавшие под санкции Эстонии. В Тбилиси эти дела рассматривают следующие шесть судей:

• Лела Милденбергери,

• Звиад Цеквава,

• Лела Цагареишвили,

• Коба Чагунава,

• Нино Энукидзе,

• Манучар Цацуя.



В список третьего сектора также вошли:

• Ирма Тогонидзе,

• Манана Никачадзе,

• Гулико Качашвили,

• Пати Пурцхванидзе,

• Ираклий Абшилава,

• Гванца Марданидзе.



Представители третьего сектора призывают судей действовать в соответствии с законом и Конституцией Грузии.





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