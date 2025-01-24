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Из-за кибератаки система оплаты проезда в общественном транспорте будет временно отключена
24.01.2025 12:14
В связи с предполагаемой кибератакой система оплаты проезда на общественном транспорте будет временно отключена.
Мэрия Тбилиси в связи с этим распространяет заявление.
По их сообщению, аппараты будут включены в ближайшее время, как только неисправность будет устранена.
«На аппаратах, установленных в общественном транспорте, техническую поддержку которым оказывают компании-контракторы «Банка Грузии» — ООО «МС+» и ООО «Азри», обнаружена неисправность и включается аудиозапись.
Представители соответствующих компаний оперативно приступили к устранению проблемы. Аппараты будут включены в ближайшее время, как только неисправность будет устранена.
В этот период транспорт будет обслуживать пассажиров бесплатно», — говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
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