

ОГО осуждают репрессивное применение штрафов против протестующих в Грузии

24.01.2025 14:59





Представители организаций гражданского общества (ОГО) Грузии осудили неоправданное применение санкций в виде «непропорционально высоких штрафов», назвав это орудием репрессий. По их словам, эти меры являются недемократическими и направлены на подавление инакомыслия, поскольку нет никаких видео- или фотодоказательств, подтверждающих обвинения. Организации гражданского общества также призвали судей, рассматривающих административные дела, не участвовать в «этой олигархической карательной операции».



«Эта практика является инструментом репрессий против свободы слова, своей тяжестью равносильна уголовной ответственности», — заявила на брифинге 23 января основатель гражданской платформы «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария, — «Это недемократично. Это не соответствует международным стандартам в области прав человека и представляет собой продолжение незаконной политики ограничения свободы собраний и выражения мнений».



Ломджария подчеркнула приверженность Грузии соблюдению международных правовых стандартов и в качестве доказательств сослалась на Венецианскую комиссию и Европейский суд по правам человека. Она отметила, что несоразмерные санкции, включая крупные штрафы, «могут нарушить свободу собраний и выражения мнений и оказать сдерживающее воздействие на будущее осуществление этих прав».



Штрафы применяются после внесения поправок в Закон «О собраниях и манифестациях» и Кодекс об административных правонарушениях, которые были обсуждены и приняты Парламентом «Грузинской мечты» всего за пять дней в декабре прошлого года. Эти поправки, подписанные президентом «Грузинской мечты» Михаилом Кавелашвили 29 декабря, запрещают ношение масок, использование пиротехники, блокирование дорог и допускают произвольное применение превентивного задержания. Организации гражданского общества заявили, что эти меры направлены против мирных протестующих, в частности тех, кто принимает участие в проевропейских митингах с 28 ноября 2024 года.



«Интенсивность и необоснованный характер применения штрафов свидетельствует о том, что их цель — запугать граждан, участвующих в протесте, ослабить динамику протеста и создать финансовые проблемы для участников митинга», — заявила Ломджария.



С новыми поправками финансовые санкции значительно возросли. Штраф за перекрытие дороги увеличен с 500 до 5000 лари, а для организаторов — с 5000 до 15 000 лари. Аналогичным образом штраф за ношение маски увеличен до 2000 лари, а за расклеивание плакатов протеста — с 50 до 1000 лари. Ломджария раскритиковала суды за вынесение столь суровых приговоров без достаточных доказательств, что часто благоприятствует обвинению.



Международные санкции уже введены в отношении нескольких судей за их роль в этой репрессивной практике. Эстония, например, ввела санкции в отношении шести судей Тбилисского городского суда, включая Лелу Мильденбергер, Лелу Цагареишвили, Манучара Цацуа, Звиада Цеквава, Кобу Чагунава и Нино Энукидзе. Директор «Ме6ждународной прозрачности — Грузия» Эка Гигаури подчеркнула, что в наложении штрафов также участвуют судьи Кутаисского городского суда, в том числе Манана Никачадзе, судьи Батумского городского суда Ирма Тогонидзе, Гулико Каджашвили и судьи Зугдидского городского суда Пати Пурцхванидзе, Ираклий Абшилава и Гванца Варданидзе.





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