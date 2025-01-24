

MDIF требует освобождения медиа-менеджера Мзии Амаглобели

24.01.2025 16:34





Фонд инвестирования в развитие СМИ (MDIF) требует освобождения Мзии Амаглобели, основателя и директора «Netgazeti» и «Batumelebi».



В своем заявлении MDIF отмечает, что арест Мзии Амаглобели является карательным ответом на ее деятельность и прямым следствием усилий властей заставить замолчать независимые СМИ.



«Мы серьезно обеспокоены арестом и заключением под стражу Мзии Амаглобели, основателя и директора независимых грузинских новостных агентств «Netgazeti» и «Batumelebi», которая с 12 января объявила голодовку, и призываем к ее немедленному освобождению», — указано в заявлении.



Кроме того, MDIF призывает власти расследовать обстоятельства ее ареста, а также установить были ли обвинения против Амаглобели политически мотивированными.



«Transparency International–Georgia неоднократно отмечала, что применение предварительного заключения в Грузии часто имеет политическую подоплеку и служит не законным целям превентивных мер, а скорее цели воздействия на обвиняемого и запугивания общества в целом.



В данном случае решение суда основывалось на необоснованном утверждении обвинения о том, что существует риск того, что г-жа Амаглобели скроется или совершит новые преступления и уничтожит доказательства. Суд проигнорировал правило, согласно которому тюремное заключение должно применяться только в качестве крайней меры и что в первую очередь следует рассматривать иные меры пресечения», — пишет Фонд инвестирования в развитие СМИ.



Как указали в Фонде, они согласны с мнением Аппарата Народного защитника Грузии, Ассоциацией молодых юристов Грузии и Transparency International Georgia о том, что предварительное заключение не является оправданным и что пощечина не является достаточным обоснованием для обвинения в «нападении».



«Мы призываем власти Грузии немедленно освободить г-жу Амаглобели и расследовать обстоятельства ее заключения под стражу, а также то, были ли обвинения политически мотивированными», — указано в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





