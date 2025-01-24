

12 участников батумской акции оштрафованы на 500 лари

24.01.2025 17:06





Судья Александр Гогуадзе оштрафовал 12 участников батумской акции протеста на 500 лари каждого по «делу о перекрытии улицы».



Речь идет об инциденте произошедшем 16 декабря 2024 года — несмотря на проливной дождь, граждане пришли на акцию протеста. Во время ее проведения, начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе попросил протестующих перейти на тротуар.



На судебном заседании 24 января, штрафы были присуждены: Гогите Соломонидзе, Ираклию Джорбенадзе, Азе Габуния, Торнике Какаладзе, Ларе Карцивадзе, Ирме Комахидзе, Дарико Читадзе, Ирме Зоидзе, Важе Дарчия, Элгудже Багратиони, Николозу Мирцхулава, Левану Горгиладзе.



Некоторые из обвиняемых не присутствовали в зале суда, во время оглашении решения судьи. Судья Александр Гогуадзе рассматривал это дело несколько дней назад, на сегодняшнем заседании он огласил решения.



В большинстве случаев судья не удовлетворил ходатайство о допросе свидетелей, вероятно, по той причине, что они могли подтвердить факты нарушения права на выражение свободы слова со стороны полиции. Судья посчитал, что допрос свидетелей продлит судебный процесс.



Как заявила на суде Ирма Комахидзе, Александр Гогуадзе принял решения исходя из содержимого протокола, проигнорировав показания свидетеля.



«Суд заслушал показания свидетеля по данному делу. Свидетель продемонстрировал судье телефонную переписку, которая подтверждает, что когда прозвучало требование Ираклия Дгебуадзе, Ирмы Комахидзе вообще не было на акции», — обратилась Ирма Комахидзе к судье.



«Ничего другого я и не ожидала», — сказала Аза Габуния, которая также выслушала решение судьи в зале суда.







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