

Юбилейная выставка Додо Абашидзе теперь доступна на сайте Национального архива

24.01.2025 18:14









В экспозицию вошли фотографии, запечатлевшие театральные и кинороли Додо Абашидзе, его портреты, а также изображения, сохранившиеся в семейном архиве. Из богатой фотоколлекции мест съемок грузинских художественных фильмов для выставки отобрано более 120 фотографий из примерно 40 фильмов.



Актёрская карьера Додо Абашидзе началась в Государственном драматическом театре имени Шота Руставели в 1949 году. За свою 7-летнюю карьеру он сыграл более чем в 20 спектаклях, в том числе в ролях своего отца, известного актера Ванико Абашидзе, ставшего жертвой репрессий 1937 года.



Додо Абашидзе снимался в кино с 1954 года. Сыграл более 50 ролей в художественных фильмах, среди которых: Бичико («Чричина», 1954), Абдушахил («Баши-Ачуки», 1956), Дгвира («Белый караван», 1963), Омар Маргания («Маци Хвития», 1966), Сосана («Большое зеленое поле», 1967), Мамамзе Эристави («Десница великого императора», 1969), Александре («Свет в наших окнах», 1969), Пристав («Мелодии Верийского квартала», 1973), Ясон («Первая ласточка», 1975), Папа Гавриил («Вершина», 1976), Варлам («Рача, любовь моя», 1977), Архипо Сетури («Дата Туташхия», 1977), Кваркваре («Кваркваре», 1978), Георгий («Корни», 1987) и другие.



Выставка доступна

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения актера Додо Абашидзе, подготовленная Национальным архивом министерства юстиции Грузии, теперь доступна онлайн на сайте Национального архива.В экспозицию вошли фотографии, запечатлевшие театральные и кинороли Додо Абашидзе, его портреты, а также изображения, сохранившиеся в семейном архиве. Из богатой фотоколлекции мест съемок грузинских художественных фильмов для выставки отобрано более 120 фотографий из примерно 40 фильмов.Актёрская карьера Додо Абашидзе началась в Государственном драматическом театре имени Шота Руставели в 1949 году. За свою 7-летнюю карьеру он сыграл более чем в 20 спектаклях, в том числе в ролях своего отца, известного актера Ванико Абашидзе, ставшего жертвой репрессий 1937 года.Додо Абашидзе снимался в кино с 1954 года. Сыграл более 50 ролей в художественных фильмах, среди которых: Бичико («Чричина», 1954), Абдушахил («Баши-Ачуки», 1956), Дгвира («Белый караван», 1963), Омар Маргания («Маци Хвития», 1966), Сосана («Большое зеленое поле», 1967), Мамамзе Эристави («Десница великого императора», 1969), Александре («Свет в наших окнах», 1969), Пристав («Мелодии Верийского квартала», 1973), Ясон («Первая ласточка», 1975), Папа Гавриил («Вершина», 1976), Варлам («Рача, любовь моя», 1977), Архипо Сетури («Дата Туташхия», 1977), Кваркваре («Кваркваре», 1978), Георгий («Корни», 1987) и другие.Выставка доступна по ссылке





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