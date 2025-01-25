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25 января в Тбилиси и регионах пройдут 15 акций


25.01.2025   12:45


25 января в Тбилиси и регионах пройдут 15 акций-шествий.

В частности, в столице в 14:30 от здания кампуса (Давида Агмашенебели, 240) состоится марш кампуса Кахи Бендукидзе;

В 15:00 - Мзиури, амфитеатр - встреча с «Майским студенческим движением»

В 16:00 на ипподроме состоится акция-концерт. Также в 17:00 от станции метро «Делиси» состоится марш жителей Сабуртало.

В 18:00 на площади Республики запланирован марш имени Михи Хелашвили.

В 19:00 состоится шествие психологов от первого корпуса ТГУ;

19:00 - акция протеста у здания Общественного вещателя;

19:00 – акция перед зданием парламента Грузии

В 20:30 на площади Республики состоится марш недовольных ценами.

В 23:00 - От ипподрома до парламента пройдет шествие «Музыкальные акценты».

Что касается регионов, то план митингов таков:

Ахалцихе, в 18:00 - Нет российскому режиму! - у памятника Шота Руставели

В Батуми в 19:00 состоится акция перед зданием Конституционного суда — На службе Родине!

В Зугдиди в 18:00 перед зданием краевой администрации состоится акция - Борьба до победы;

В Телави с 15:00 до 18:00 перед зданием мэрии – Непрерывный протест в Телави!

В Кутаиси в 19:00 перед зданием мэрии состоится акция - «Да Европе, нет России!».


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