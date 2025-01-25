

25 января в Тбилиси и регионах пройдут 15 акций

25.01.2025 12:45





25 января в Тбилиси и регионах пройдут 15 акций-шествий.



В частности, в столице в 14:30 от здания кампуса (Давида Агмашенебели, 240) состоится марш кампуса Кахи Бендукидзе;



В 15:00 - Мзиури, амфитеатр - встреча с «Майским студенческим движением»



В 16:00 на ипподроме состоится акция-концерт. Также в 17:00 от станции метро «Делиси» состоится марш жителей Сабуртало.



В 18:00 на площади Республики запланирован марш имени Михи Хелашвили.



В 19:00 состоится шествие психологов от первого корпуса ТГУ;



19:00 - акция протеста у здания Общественного вещателя;



19:00 – акция перед зданием парламента Грузии



В 20:30 на площади Республики состоится марш недовольных ценами.



В 23:00 - От ипподрома до парламента пройдет шествие «Музыкальные акценты».



Что касается регионов, то план митингов таков:



Ахалцихе, в 18:00 - Нет российскому режиму! - у памятника Шота Руставели



В Батуми в 19:00 состоится акция перед зданием Конституционного суда — На службе Родине!



В Зугдиди в 18:00 перед зданием краевой администрации состоится акция - Борьба до победы;



В Телави с 15:00 до 18:00 перед зданием мэрии – Непрерывный протест в Телави!



В Кутаиси в 19:00 перед зданием мэрии состоится акция - «Да Европе, нет России!».





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