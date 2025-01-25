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Студенты и лекторы Свободного и Аграрного университетов проводят марш протеста


25.01.2025   19:19


Студенты и преподаватели Свободного и Аграрного университетов проводят марш протеста. Главный лозунг акции - «Освети правду».

Они принесли с собой флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры различного содержания.

Они пройдут маршем от аллеи Агмашенебели сначала к «ПосТВ», затем к «Имеди» и, наконец, к Общественному вещателю.

По словам участников марша, цель шествия к телекомпаниям — чтобы те освещали правду. Они также требуют освобождения задержанных во время текущих протестов.

Сотрудники патрульной полиции предупредили участников акции, что если участники шествия полностью перекроют аллею Агмашенебели, будут оштрафованы.


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