

Политзаключённый Николоз Джавахишвили заявляет, что его наказывают в тюрьме за голодовку

25.01.2025 21:56





Политзаключённый Николоз Джавахишвили отправил письмо из 27-й камеры Глданской тюрьмы. В письме, переданном адвокату, он сообщает, что его наказывают за голодовку.



Николоз Джавахишвили, который уже третий день отказывается от пищи в знак поддержки соучредителя и директора «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзии Амаглобели, сообщает из пенитенциарного учреждения, что его перевели в одиночную камеру, где отсутствуют минимальные бытовые условия.



«Я, Николоз Джавахишвили, который ничего плохого не сделал, нахожусь в 27-й камере. Я один, и здесь нет никаких условий. Меня наказывают за то, что я голодаю. Я голодаю уже третий день», — пишет совестный узник.



Адвокат Гуджа Авсаджанишвили в интервью «TV Pirveli» сообщил, что против Николоза Джавахишвили применяют меры наказания за голодовку. Его перевели в одиночную камеру, где холодно, и нет условий для нормального существования человека.



«Одиночное заключение — это одна из форм наказания. Когда человек нарушает правила, его переводят в одиночку. Николоз просто голодает, и к нему применяют этот механизм наказания», — сказал адвокат.





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