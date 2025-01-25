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У парламента возобновилась акция протеста - День 59-ый


25.01.2025   23:46


У здания парламента возобновилась акция протеста. Автомобильное движение по проспекту Руставели уже перекрыто. К акции присоединились несколько маршей, начавшихся в столице. Среди них кампус Кахи Бендукидзе, жители Сабуртало, марш психологов имени Михи Хелашвили, а также участники акции, прошедшей у здания Общественного вещателя. К акции протеста присоединятся участники «Музыкальных акцентов» и «недовольные повышением цен».

На 59-й день непрерывных протестов участники протеста по-прежнему требуют назначения новых выборов и освобождения задержанных в ходе акций.

Демонстранты принесли баннеры различного содержания.


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