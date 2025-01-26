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В Тбилиси проходит протестное шествие «Против полицейского режима»
26.01.2025 16:21
В грузинской столице проходит протестное шествие под названием: "Шествие против полицейского режима".
Участники акции требуют освобождения всех задержанных в ходе акций протеста в ноябре-декабре прошлого года.
Шествие стартовало от станции метро "Дидубе” и завершится у здания полиции, расположенного на проспекте Церетели.
В руках участники акции держат плакаты: "Несправедливый суд!”, "Бойтесь народной силы!”, "Освободить задержанных за народ!”.
Они также скандируют: "Свободу узникам режима!”, " Освободить задержанных за народ!”, "Огонь олигархии!”.
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