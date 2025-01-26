Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси проходит протестное шествие «Против полицейского режима»


26.01.2025   16:21


В грузинской столице проходит протестное шествие под названием: "Шествие против полицейского режима".

Участники акции требуют освобождения всех задержанных в ходе акций протеста в ноябре-декабре прошлого года.

Шествие стартовало от станции метро "Дидубе” и завершится у здания полиции, расположенного на проспекте Церетели.

В руках участники акции держат плакаты: "Несправедливый суд!”, "Бойтесь народной силы!”, "Освободить задержанных за народ!”.

Они также скандируют: "Свободу узникам режима!”, " Освободить задержанных за народ!”, "Огонь олигархии!”.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна