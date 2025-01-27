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Люди в масках похитили в Гори гражданского активиста Вахо Пицхелаури


27.01.2025   11:59


В Гори мужчины в масках похитили гражданского активиста Вахо Пицхелаури и избили его.

По словам Пицхелаури, похищение произошло, когда он находился рядом с домом и вышел в магазин.

Как активист рассказал в эфире «Mtavari», ему угрожали убийством, а также ограбили. Вахо Пицхелаури утверждает, что это было запланированное нападение.

Сообщается также, что Пицхелаури почти ежедневно приезжал из Гори в Тбилиси на протесты.


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