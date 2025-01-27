

Грузинская Православная Церковь отмечает день памяти святой Нино

27.01.2025 12:01





Сегодня Грузинская Православная Церковь отмечает день памяти святой Нино — проповедницы и распространительницы христианства. Это имя является самым распространённым в Грузии.



В частности, по данным Агентства по развитию государственных услуг, в настоящее время в стране зарегистрировано 115 671 людей с именем Нино, что делает его самым популярным женским именем.



Если говорить точнее, то, согласно статистике, пятерка самых распространенных женских имен в Грузии сегодня выглядит следующим образом:



Православная Церковь празднует память святой Нино дважды в год: 1 июня (в день ее преставления) и 27 января (в день ее кончины).





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