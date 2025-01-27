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Грузинская Православная Церковь отмечает день памяти святой Нино
27.01.2025 12:01
Сегодня Грузинская Православная Церковь отмечает день памяти святой Нино — проповедницы и распространительницы христианства. Это имя является самым распространённым в Грузии.
В частности, по данным Агентства по развитию государственных услуг, в настоящее время в стране зарегистрировано 115 671 людей с именем Нино, что делает его самым популярным женским именем.
Если говорить точнее, то, согласно статистике, пятерка самых распространенных женских имен в Грузии сегодня выглядит следующим образом:
Православная Церковь празднует память святой Нино дважды в год: 1 июня (в день ее преставления) и 27 января (в день ее кончины).
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