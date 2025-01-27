

АМЮГ призывает Минюст регулярно информировать общественность о состоянии здоровья Мзии Амаглобели

27.01.2025 12:26





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) призывает Министерство юстиции немедленно сделать заявление и регулярно предоставлять обществу информацию о состоянии здоровья учредительницы и директора изданий Batumelebi/Netgazeti, журналистки Мзия Амаглобели, которая голодает уже 16-й день.



"Администрация тюрьмы обязана обеспечить полноценный и эффективный контроль за ее состоянием здоровья в соответствии с установленным протоколом", — говорится в заявлении GYLA.



Кроме того, GYLA обращается:



К Прокуратуре Грузии — немедленно прекратить незаконное уголовное дело против Амаглобели и потребовать от суда изменить меру пресечения, так как действия журналистки не содержат признаков уголовного преступления.



К Специальной следственной службе — проинформировать общество о том, на какой стадии находится дело о жестоком обращении с Мзией Амаглобели, и объяснить, почему начальнику полиции Батуми Иракли Дгебуадзе до сих пор не приостановлены полномочия.



"Напомним, что Мзия Амаглобели преследуется системой из-за своей профессиональной деятельности, по политическим мотивам, а не за совершение какого-либо правонарушения", — подчеркивают в GYLA.







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