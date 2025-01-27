

Эмигрант из Грузии погиб во время пожара на горнголыжном курорте в Турции

27.01.2025 14:02





МИД Грузии подтвердил, что во время пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции скончался эмигрант из Грузии, сообщает Tabula.



На момент пожара в отеле курорта Карталкая находилось 234 отдыхающих.



Правоохранители задержали нескольких человек, в том числе владельца отеля Халита Эргюли. Сообщается, что пожар вспыхнул на четвертом этаже 12-этажного здания — в ресторане отеля.



Напомним, 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу вспыхнул пожар. Он быстро охватил все здание. Погибло 78 человек, по последним данным. Часть пострадавших — в тяжелом состоянии.





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