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Эмигрант из Грузии погиб во время пожара на горнголыжном курорте в Турции
27.01.2025 14:02
МИД Грузии подтвердил, что во время пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции скончался эмигрант из Грузии, сообщает Tabula.
На момент пожара в отеле курорта Карталкая находилось 234 отдыхающих.
Правоохранители задержали нескольких человек, в том числе владельца отеля Халита Эргюли. Сообщается, что пожар вспыхнул на четвертом этаже 12-этажного здания — в ресторане отеля.
Напомним, 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу вспыхнул пожар. Он быстро охватил все здание. Погибло 78 человек, по последним данным. Часть пострадавших — в тяжелом состоянии.
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