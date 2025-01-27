

Народный защитник назвал адрес шелтера для жертв насилия - активисты требуют переместить приют

27.01.2025 15:44





Народного защитника Грузии Левана Иоселиани раскритиковали за то, что во время интервью Общественному вещателю 26 января он назвал адрес шелтера для жертв насилия. Активисты уверены, что раскрытие адреса представляет угрозу для тех, кто там живет.



Правозащитники требуют, чтобы Агентство социальной защиты срочно перенесло приют в безопасное место.



Из-за возможного нарушения конфиденциальности местонахождения приюта Общественный вещатель удалил интервью с Иоселиани со своих платформ.



«Как будто я распространял чью-то личную информацию, такого не было. Остальное — вопрос интерпретации. Я не могу отвечать на интерпретацию каждого. Никакое местоположение я не распространял. Эта агитация создана абсолютно искусственно», — цитирует Левана Иоселиани Radio Tavisupleba.



По данным Международной женской организации ООН (UN Women) и Сакстата, по состоянию на 2023 год каждая четвертая женщина в Грузии была жертвой насилия со стороны партнера. Каждая пятая женщина и каждый третий мужчина считают, что не следует вмешиваться в чужие семейные дела. 38,2 % женщин не делились с кем-либо информацией о пережитом насилии.





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