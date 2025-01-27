

Пенитенциарная служба распространила заявление о состоянии голодающей в тюрьме Мзие Амаглобели

27.01.2025 17:52





Под давлением гражданского общества и журналистов Специальная пенитенциарная служба таки распространила информацию о состоянии основательницы и директора изданий «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзии Амаглобели, которая голодает уже 16-й день.



Ведомство обвинило СМИ в дискредитации их работы и введении общественности в заблуждение, назвав ложными заявления о тяжелом состоянии здоровья Амаглобели.



По утверждению ведомства, Мзия Амаглобели находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, а также в камере с видеонаблюдением.



"<> Хотим проинформировать общественность, что обвиняемая М.А. получает адекватное медицинское обслуживание в соответствии с ее состоянием здоровья. Ей непрерывно предоставляются все медицинские услуги, предусмотренные законодательством.



Обвиняемая находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, а в интересах ее безопасности и оперативной реакции находится в камере, оснащенной системой видеонаблюдения.



Условия содержания полностью соответствуют стандартам, установленным пенитенциарным кодексом. Хотим подчеркнуть, что защита здоровья и безопасности каждого заключенного является приоритетом нашей службы.<>"



Напомним, 14 января Батумский городской суд избрал в отношении Мзии Амаглобели меру пресечения в виде заключения под стражу.



Ее задержали в административном порядке ночью 11–12 января на протестной акции в Батуми. После быстрого освобождения она была вновь задержана, но уже по уголовному делу.



Амаглобели обвиняют в нападении на начальника полиции Батуми Иракли Дгебуадзе. Согласно предъявленной статье, наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.





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