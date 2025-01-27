

Каково состояние заключенных, голодающих в знак солидарности с Амаглобели

27.01.2025 17:58





20-летний студент Николоз Джавахишвили голодает уже шестой день и прибывает в тяжелом состоянии. Об этом Netgazeti сообщил его адвокат Элгуджа Авсаджанишвили, отметив, что у Джавахишвили и без того слабое здоровье, а голодовка ухудшила его состояние.



Что касается 26-летнего Реваза Кикнадзе, который голодает уже седьмой день, то его адвокат утверждает, что по сравнению с Джавахишвили, он чувствует себя лучше.



И Джавахишвили, и Кикнадзе начали голодовку в знак солидарности с соучредителем и директором «Netagazeti/Batumelebi» Мзией Амаглобели. Сама Амаглобели голодает уже 16-й день.



Говоря о Джавахишвили, адвокат также заявил о бесчеловечном обращении: «Фактически на него распространили правила одиночного заключения, у него даже не было телевизора». По словам адвоката, сегодня Николоза Джавахишвили посетит член семьи, который попытается убедить его прекратить голодовку.



Адвокатам не разрешается входить в тюрьму по выходным. По словам Авсаджанишвили, потребовалось немало усилий, чтобы в субботу голодающих посетил представитель Народного защитника, но ситуация осталась прежней.



Что касается перевода Николоза Джавахишвили в одиночную камеру, то сам заключенный утверждает, что так администрация тюрьмы наказала его за выражение солидарности с Мзией Амаглобели. Мы спросили адвоката Элгуджу Авсаджанишвили, каково официальное разъяснение Пенитенциарной службы по этому вопросу.



«Как правило, голодающий человек должен быть отделен от человека, который не голодает, но, исходя из того же правила, голодающий человек не может быть изолирован, и его отделение не может осуществляться с применением механизмов наказания. Например, отобрать все, что ему принадлежит.



Существуют Правила Манделы [стандарты ООН по обращению с заключенными], которые это запрещают, и наше внутреннее законодательство также запрещает все, что произошло. Был такой случай в грузинской практике, задержали несовершеннолетнюю девочку и что бы не сажать ее в камеру одну, посадили со взрослыми и сказали, что лучше путь находится со взрослыми, чем одна, и таким образом не нарушать те правила. Поэтому тот факт, что их содержат в одиночку, учитывая, что в учреждении № 8 есть и другие голодающие, и их можно было объединить, является реальной проблемой», — заявил Авсаджанишвили.



Он намерен документировать все новые обстоятельства по делу Джавахишвили и указать на систематическое бесчеловечное с ним обращение.



Netgazeti/Batumelebi с утра пытается выяснить информацию о здоровье Мзии Амаглобели. В Пенитенциарной службе нам сказали, что для получения информации нам необходимо обратиться с официальным письмом. Мы также связались с Министерством юстиции, в чьей юрисдикции находится ведомство. В Министерстве нам сообщили, что уточняют детали и свяжутся с нами после получения информации.



«Netgazeti» также обратилась в Аппарат Народного защитника, с целью узнать, посещал ли их представитель голодающих в воскресенье, то есть вчера, 26 января. В офисе сообщили, что Леван Иоселиани предоставит общественности более подробную информацию о состоянии этих заключенных на сегодняшнем брифинге. Точное время брифинга на данном этапе неизвестно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





