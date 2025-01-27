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Представители СМИ проводят у Генпрокуратуры акцию с требованием освобождения Мзии Амаглобели


27.01.2025   18:56


Представители СМИ проводят акцию протеста у Генеральной прокуратуры, требуя освобождения основательницы «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели.

Участники акции принесли плакаты и баннеры с изображением журналистки Мзии Амаглобели - «Свободу Мзии Амаглобели».

Участники протеста требуют освободить журналистку Мзию Амаглобели, поскольку после 16-дневной голодовки есть серьезная опасность ее здоровью, и ответственность за ее здоровье они возлагают на власть.

Участники акции призывают генерального прокурора Георгия Габиташвили обратиться в суд с новым ходатайством об освобождении Мзии Амаглобели.


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