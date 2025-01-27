

Представители СМИ проводят у Генпрокуратуры акцию с требованием освобождения Мзии Амаглобели

27.01.2025 18:56





Представители СМИ проводят акцию протеста у Генеральной прокуратуры, требуя освобождения основательницы «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели.



Участники акции принесли плакаты и баннеры с изображением журналистки Мзии Амаглобели - «Свободу Мзии Амаглобели».



Участники протеста требуют освободить журналистку Мзию Амаглобели, поскольку после 16-дневной голодовки есть серьезная опасность ее здоровью, и ответственность за ее здоровье они возлагают на власть.



Участники акции призывают генерального прокурора Георгия Габиташвили обратиться в суд с новым ходатайством об освобождении Мзии Амаглобели.





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