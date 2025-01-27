

Грузинские НПО в ПАСЕ потребовали освобождения основательницы Batumelebi

27.01.2025 19:15





Представители неправительственных организаций Грузии поддержали основательницу Batumelebi Мзию Амаглобели в ПАСЕ, потребовав ее освобождения.



«Свободу Мзии Амаглобели!», — было написано на небольшом ватмане в руках представителей грузинских неправительственных организаций: ISFED, АМЮГ и других.





Между тем, в Тбилиси с требованием освободить Амаглобели акция протеста прошла у прокуратуры Грузии, далее митингующие направились к офису «Грузинской мечты».



На балконе здания был замечен депутат Дито Самхарадзе, который напал 15 января в Батуми на лидера партии «Гахария за Грузию».



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, однако, по словам, в результате давки она ощутила боль в руке и, взмахнув ею, нечаянно ударила полицейского, который, как выяснилось позднее, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Добавим, голодный протест — это существенный риск для жизни и здоровья человека. Никто не может гарантировать, что все хорошо закончится даже при должном присмотре и прекращении протеста после удовлетворения требований. Взрослому человеку нужно как минимум 1200 калорий в день для поддержания температуры тела, сердцебиения и работы мозга. Еще около 400 калорий нужны для минимальной физической активности.



Источник: SOVA

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