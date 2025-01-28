

Почему не дают гражданство Грузии потомку грузинских мухаджиров?

28.01.2025 13:24





27 января в офисе «Национального движения» сделали заявление о Темуре Катамадзе (Джафаре Илмазе), задержанном на протестах.



«Несмотря на то, что Темур Катамадзе соответствует всем критериям, предусмотренным органическим законом о гражданстве Грузии, а именно: знание грузинского языка и истории, а также наличие культурных и наследственных связей с Грузией, его вопрос о предоставлении гражданства не рассматривается.



В то время как согласно последним данным, с 2022 года более чем 10 тысяч граждан России получили грузинское гражданство, а более 5 тысяч — вид на жительство», — заявил Ника Кашибадзе.



Он отметил, что они неоднократно обращались в Министерство юстиции с просьбой предоставить информацию о числе граждан, получивших грузинское гражданство, однако «до сих пор не получили ответа».



— «Поэтому эта информация была получена журналистами и опубликована в различных СМИ. Российским гражданам предоставляют грузинское гражданство, а господину Темуру отказывают в возможности жить в своей стране.



Мы считаем, что это антинародный акт — не давать гражданство человеку, который полностью считает себя грузином, свободно владеет грузинским языком, что подтверждается его многочисленными интервью. Ему не предоставляют статус только потому, что он активный гражданин и борется за то, чтобы эта страна стала частью европейской семьи», — добавил Ника Кашибадзе.



Темур Катамадзе — потомок грузинских мухаджиров. Последние восемь лет он проживает в Грузии и неоднократно подавал заявку на получение гражданства, но получал отказ. В это время он имел временный вид на жительство, срок которого истёк.



С 28 ноября, когда в Грузии начались массовые протесты с требованиями новых выборов и продолжения курса на евроинтеграцию, который было приостановлен нелегитимным правительством «Грузинской мечты», Темур Катамадзе активно участвует в проевропейских протестах. Его знают как «знаменосца» протестов в Батуми.



Темур Катамадзе был задержан дважды: впервые 11 января у здания полиции в Батуми, а во второй раз — 17 января, сразу после освобождения из изолятора. На этот раз ему предъявлено обвинение в отсутствии права на проживание в Грузии.



17 января Темур Катамадзе объявил голодовку в знак протеста.



Кроме того, во время задержания Темур Катамадзе подвергся насилию со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе и десяти полицейских. Об этом он написал в письме, отправленном из изолятора редакции «Батумелеби».



Интересы Темура Катамадзе в суде защищает Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA). По информации юристов организации, вопрос о предоставлении гражданства находится в стадии рассмотрения. В настоящее время Темур Катамадзе находится в центре содержания иностранных граждан, где отбывает трёхмесячное заключение.





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