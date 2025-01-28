

Суд освободил под залог декана Университета искусств и трех студентов, один студент остается в заключении

28.01.2025 16:05





Батумский городской суд освободил под залог декана Университета искусств Мамуку Джорбенадзе и трёх студентов этого университета — Гурама Микеладзе, Давита Гвианидзе и Гиорги Давитадзе, заменив им предварительное заключение.

Под стражей остается только один студент, Анри Какабадзе.



Ранее он был освобожден под залог за ту же категорию преступлений. Именно под этим аргументом судья Леван Колбая оставил Анри Какабадзе под стражей.



Об изменении меры пресечения на сегодняшнем суде просил сам прокурор. Сумма залога составляет 5000 лари (~$1740).



Инцидент, в результате которого декана и четырех студентов арестовали, произошел в здании учебного заведения 3 декабря, когда студенты вывесили протестный баннер, его сняла преподавательница Теа Цагуриа. Она также оскорбляла студентов и называла участников забастовки "нацами" и "насильниками". Эти обстоятельства вызвали раздражение их преподавателя Мамуки Джорбенадзе.



Между Джорбенадзе и Цагуриа завязался спор, после чего она вызвала своего мужа, сотрудника мэрии Иракли Девадзе, прибывшего с другом Иракли Накашидзе. Следствие утверждает, что профессор и студенты напали на Девадзе и его спутника.



Ранее адвокат подсудимых представил доказательства смс-угроз со стороны Девадзе, отправленных декану Джорбенадзе перед инцидентом, а также видеозапись, где первым применяет силу Накашидзе.



Суд отказался рассматривать данные материалы.



Онлайн-издание Batumelebi сообщает, что в случае подтверждения вины обвиняемым грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.



«Мы готовы к примирению, конфликт был…» – заявил сегодня, 28 января, судье профессор Мамука Джорбенадзе.



Обвиняемые не озвучили свою позицию по предъявленному обвинению.

«Воздержусь», – повторили обвиняемые со своих мест.



«С 13 января можно сказать, что этот конфликт исчерпан», – обратился к судье адвокат Шота Хорава. Он сделал акцент на письменных заявлениях лиц, признанных пострадавшими, в которых говорится, что Иракли Девадзе и Иракли Накашидзе согласны на освобождение обвиняемых под залог.



Адвокат также указал на заключение экспертизы, согласно которому пострадавшие получили лишь легкие телесные повреждения.



Еще один адвокат, Иракли Шавадзе, зачитал судье рекомендации Комитета министров Совета Европы из его предыдущего постановления: «Заключение под стражу должно применяться только в крайнем случае».



Он также показал судье письмо администрации Батумского университета искусств, в котором указано, что профессор Мамука Джорбенадзе был самым активным участником процесса авторизации университета, и без него университет не сможет пройти авторизацию.



❗️В знак протеста часть студентов ВУЗа до сих пор проводят ночи в фойе университета искусств, требуя освобождения арестованных студентов и декана.





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