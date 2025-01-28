

Интересы Мзии Амаглобели будет защищать BLB и Майя Мцариашвили

28.01.2025 16:49





Интересы основательницы и директора «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели будет защищать юридическая фирма BLB и адвокат Майя Мцариашвили.



Кроме того, права Мзии Амаглобели также защищает Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) и Георгий Химшиашвили.



Как указано в заявлении BLB, юридическая фирма намерена использовать все законные средства для восстановления справедливости в деле Мзии Амаглобели.



«BLB и ее старший партнер Майя Мцариашвили будут защищать права Мзии Амаглобели, основателя и директора интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti, в деле о ее незаконном обвинении. Мзия Амаглобели, борец за свободу слова и известная журналистка, помещена в заключение незаконно. BLB будет защищать ее совместно с авторитетной правозащитной организацией «Ассоциация молодых юристов Грузии»», — указано в заявлении.



BLB отмечает, что Мзия Амаглобели голодает 17-й день, и эта крайняя форма протеста стала ее ответом на «массовые репрессивные и жестокие нападения на свободу слова, права человека» и демократию.



«BLB будет использовать все законные средства для восстановления справедливости в деле Мзии Амаглобели», — указано в публикации BLB в социальных сетях.



Находящаяся в заключении Мзия Амаглобели ведет протестную голодовку 17-ый день.



В ночь с 11 на 12 января Мзию Амаглобели задержали дважды. В первый раз за наклеивание стикера с призывом начать всеобщую забастовку. Второй раз — за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Инциденту предшествовало противостояние между участниками и полицией, к чему привели провокационные действия со стороны полиции.



Амаглобели обвинили в нападении на полицейского, по статье 353 УК Грузии, ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.



14 января Батумский городской суд избрал для Амаглобели меру пресечения в виде содержания под стражей. Судья Нино Сахелашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, отклонив предложение защиты об освобождении под залог. Адвокаты обжаловали решение о предварительном заключении в Апелляционном суде. Однако Кутаисский апелляционный суд не принял жалобу к рассмотрению.





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