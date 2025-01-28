

Оппозиционная телекомпания «Мтавари архи» 27 января выступила с очередным заявлением

28.01.2025 18:38





Оппозиционная телекомпания «Мтавари архи» 27 января выступила с заявлением, в котором говорится, что соучредитель канала Заза Окуашвили «следует характерному для российского режима пути» и постепенно закрывает канал.



Канал заявил, что по указанию Окуашвили назначенный им директор Гоги Курдадзе отказывается перечислять компаниям-поставщикам услуг деньги, которые «накапливались на счету дома продаж месяцами», из-за чего «Мтавари архи» уже отключен для всех пользователей, которые «принимали наш сигнал в регионах Грузии или через спутник за рубежом». Телекомпания заявляет, что «директор Окуашвили вообще не санкционирует использование этих средств в интересах канала, а также рассылает нашим компаниям-партнерам письма, содержащие необоснованные обвинения и угрозы».



«По этой же причине с начала февраля будет дополнительно ограничена трансляция «Мтавари архи», поскольку наш сигнал будет отключен и для значительной части каналов кабельного телевидения», — заявили в телекомпании.



В заявлении также говорится, что из-за истечения срока действия контракта с домом продаж реклама не выходила в эфир в течение месяца, канал лишился всех спонсоров, а журналисты больше не могут вести прямые трансляции из эпицентров событий, так как услуги аппаратов прямого включения также отключена из-за неуплаты.



«Действия Зазы Окуашвили и управляемого им директора Гоги Курдадзе представляют собой попытку преднамеренного нанесения ущерба компании и закрытия критического СМИ, что служит целям «Грузинской мечты» и явно содержит признаки уголовного преступления», — говорится в заявлении телеканала.



Слухи о финансовых трудностях канала и его возможном закрытии ходят уже несколько месяцев. Ранее, 11 декабря, на брифинге генеральный директор «Мтавари архи» Георгий Габуния заявил: «Заза Окуашвили решил сделать то, что сегодня действительно нужно Бидзине Иванишвили, — закрыть Мтавари архи».



«Мтавари архи» вещает с 9 сентября 2019 года. Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия, объявивший о планах создания нового телеканала вскоре после ухода с телекомпании «Рустави 2», был уволен со своей должности новым владельцем канала Кибаром Халваши в июле 2019 года.



В мае 2020 года владельцы «Мтавари архи» Ника Гварамия и Кахабер Анджапаридзе передали 40% своих акций компаниям, основанным Зазой Окуашвили.



В феврале 2024 года Гварамия передал 12% акций своей жене и ушел с поста генерального директора канала, поскольку, по его словам, это несовместимо с «партийной позицией, которую я займу в ближайшие дни». Генеральным директором стал Георгий Габуния. Вскоре после этого Ника Гварамия совместно с бывшим председателем Национального движения Никой Мелия основал политическую партию «Ахали».



Источник: Civil Georgia

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