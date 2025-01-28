

Коалиция по адвокации СМИ выражает обеспокоенность из-за событий вокруг телекомпании Mtavari Arkhi

28.01.2025 18:49





Коалиция по адвокации СМИ выражает обеспокоенность из-за событий вокруг телекомпании Mtavari Arkhi и оценивает происходящее как серьёзную угрозу функционированию свободных медиа.



"Особенно тревожно, что эта негативная тенденция происходит в исторически важный для Грузии период, когда по всей стране ежедневно проходят непрерывные протестные акции, сопровождаемые массовым насилием и незаконными действиями в отношении СМИ и участников протестов. В такой ситуации крайне важно, чтобы критические медиа имели возможность полноценно освещать происходящее.



27 января телекомпания Mtavari Arkhi заявила, что её спутниковое вещание было приостановлено в регионах Грузии и за рубежом. Кроме того, ограничено кабельное вещание, что напрямую влияет на уровень информированности общества. Заблокированы рекламные доходы и услуги мониторинга рейтингов. Особенно проблематично то, что журналисты лишены возможности осуществлять прямые включения из эпицентров событий.



Ограничение функционирования критических медиа угрожает не только конкретному СМИ, но и наносит прямой ущерб освещению происходящих в стране процессов и праву общества быть информированным о важных событиях.



Коалиция по адвокации СМИ призывает совладельца телекомпании Mtavari Arkhi Зазу Окуашвили и директора Гоги Курдзадзе прекратить действия, которые направлены не на укрепление работы телеканала, а на её ограничение и, в конечном итоге, прекращение. Особенно важно, чтобы в этот критический период права медиа, включая сотрудников вашего телеканала, которые неоднократно становились жертвами насилия и нападений, были защищены, а уровень информированности общества и освещение событий не снижались"— говорится в заявлении Коалиции по адвокации СМИ.





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