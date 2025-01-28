

Врачи из Батуми провели брифинг по поводу состояния здоровья медиа-менеджера Мзии Амаглобели

28.01.2025 20:48





Врачи из Батуми провели брифинг по поводу состояния здоровья руководителя «Батумелеби» и «Нетгазети».



Медики требуют, чтобы к задержанной Мзие Амаглобели были допущены надёжные, высококвалифицированные специалисты из многопрофильных медицинских центров. По их словам, состояние задержанной находится под угрозой, так как на 17-й день голодовки у неё может начаться отказ органов.



Врачи утверждают, что из-за общественного интереса и высокого риска для здоровья и жизни Мзии Амаглобели медицинский департамент пенитенциарной службы должен ежедневно предоставлять информацию о её состоянии здоровья.



По словам медиков, незаконная власть наказывает Мзию Амаглобели за правду.





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