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Врачи из Батуми провели брифинг по поводу состояния здоровья медиа-менеджера Мзии Амаглобели
28.01.2025 20:48
Врачи из Батуми провели брифинг по поводу состояния здоровья руководителя «Батумелеби» и «Нетгазети».
Медики требуют, чтобы к задержанной Мзие Амаглобели были допущены надёжные, высококвалифицированные специалисты из многопрофильных медицинских центров. По их словам, состояние задержанной находится под угрозой, так как на 17-й день голодовки у неё может начаться отказ органов.
Врачи утверждают, что из-за общественного интереса и высокого риска для здоровья и жизни Мзии Амаглобели медицинский департамент пенитенциарной службы должен ежедневно предоставлять информацию о её состоянии здоровья.
По словам медиков, незаконная власть наказывает Мзию Амаглобели за правду.
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