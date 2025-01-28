

Мужчина поджег себя возле здания Агентства по делам внутренне перемещенных лиц в Тбилиси

28.01.2025 20:51





Мужчина поджег себя возле здания Агентства по делам внутренне перемещенных лиц в Тбилиси. Инцидент произошел 27 января. Информацию о происшествии распространил основатель движения «За Абхазию» Нукри Нодиа, пишет грузинская редакция Радио Свобода.



Детали. По словам Нодиа, подробностей он не знает, но связывает происшествие с жилищной политикой государства в отношении вынужденных переселенцев из Абхазии.



Мужчину с ожогами доставили в больницу. По словам врачей, у него повреждено около 65 % кожных покровов и дыхательные пути.



В пресс-службе Агентства по делам внутренне перемещенных лиц Radio Tavisupleba сообщили, что мужчина «в здание не входил, никаких услуг не запрашивал и письма не писал».



Министерство внутренних дел начало расследование по статье о доведении до самоубийства (ст. 115 УК Грузии).



Контекст. Всего в Грузии зарегистрировано более 92 тысяч семей вынуждено переселенных лиц. Ежегодно в среднем 2–3 тысячи семей беженцев получают жилье.







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