

Судебный процесс над бывшим главой фонда Иванишвили проходит в закрытом режиме

29.01.2025 11:29





Судебный процесс бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, обвиняемого по делу о присвоении криптовалюты основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, проходит в Тбилисском городском суде в закрытом режиме.



Ходатайство о частичном закрытии заседания выдвинул прокурор Михаил Садрадзе.



На сегодняшнем заседании государственное обвинение представило нынешнего председателя наблюдательного совета «Карту банка» Нато Хаиндрава, которая в 2015 году была бывшим генеральным директором «Карту банка». В суде также даст показания тогдашний заместитель Хаиндрава Давид Галуашвили.



По словам прокурора, речь на процессе коснется персональных данных, в частности договоров между «Карту банком» и клиентом, которые являются коммерческой тайной.



Адвокат Бачиашвили Леван Махарашвили не согласился с ходатайством. По его словам, ходатайство необоснованно. Кроме того, адвокат заявил, что в деле нечего скрывать и законодательных требований для частичного или полного закрытия слушания не существует. По словам Махарашвили, разговор пойдет о сумме кредита и процентах, что и так известно общественности.



Свою позицию высказал и Георгий Бачиашвили, отметив, что заседание «обязательно должно быть публичным».



Судья Георгий Гелашвили удовлетворил ходатайство прокурора. По словам Гелашвили, может быть выявлен ряд вопросов, из-за которых заседание будет закрыто.



Для справки, обвинение касается действий, предпринятых в 2017 году. В частности, по версии прокуратуры, Бачиашвили передал инвестору только 536 900 долларов США вместо полной прибыли от вложенной инвестиции, а остальные 8986 биткойнов, принадлежащих инвестору, незаконно присвоил себе. Стоимость этих биткойнов в период незаконного завладения ими составляла до 43 млн. долларов США.



Георгий Бачиашвили не считает себя виновным по предъявленным ему обвинениям.



Данное деяние предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.





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