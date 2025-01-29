

Члены Объединения медицинских ассоциаций: «Здоровье Амаглобели не должно подвергаться риску»

29.01.2025 12:28





Члены Объединения медицинских ассоциаций присоединяются к протесту против заключения под стражу независимой журналистки Мзии Амаглобели. Как указано в их совместном заявлении, отсутствие информации о состоянии здоровья Амаглобели, несмотря на то, что она голодает уже 17 дней, вызывает серьезную обеспокоенность.



«Мониторинг состояния здоровья и защита основного права человека — права на жизнь — является ответственностью и прямой обязанностью государства. Мы требуем:



От Министерства здравоохранения немедленно обеспечить мониторинг состояния здоровья Мзии Амаглобели и ее лечение в соответствии с международными стандартами;



От Офиса Народного защитника проведения независимой оценки состояния ее здоровья и обнародовать информацию;



От международных организаций по правам человека защищать ее права, включая право на здоровье и достоинство.



Мы подчеркиваем, что обеспечение надлежащего медицинского мониторинга и лечения является не только юридическим обязательством, но и моральной ответственностью.



Здоровье и жизнь Мзии Амаглобели не должны подвергаться риску из-за отсутствия прозрачности, [из-за] невнимательности или халатности.



Затягивание принятия своевременных мер может привести к необратимым последствиям для здоровья. В таком случае вся ответственность ляжет на тех, кто не действует своевременно и не выполняет возложенные на него обязательства!», — указано в заявлении.







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