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Члены Объединения медицинских ассоциаций: «Здоровье Амаглобели не должно подвергаться риску»


29.01.2025   12:28


Члены Объединения медицинских ассоциаций присоединяются к протесту против заключения под стражу независимой журналистки Мзии Амаглобели. Как указано в их совместном заявлении, отсутствие информации о состоянии здоровья Амаглобели, несмотря на то, что она голодает уже 17 дней, вызывает серьезную обеспокоенность.

«Мониторинг состояния здоровья и защита основного права человека — права на жизнь — является ответственностью и прямой обязанностью государства. Мы требуем:

От Министерства здравоохранения немедленно обеспечить мониторинг состояния здоровья Мзии Амаглобели и ее лечение в соответствии с международными стандартами;

От Офиса Народного защитника проведения независимой оценки состояния ее здоровья и обнародовать информацию;

От международных организаций по правам человека защищать ее права, включая право на здоровье и достоинство.

Мы подчеркиваем, что обеспечение надлежащего медицинского мониторинга и лечения является не только юридическим обязательством, но и моральной ответственностью.

Здоровье и жизнь Мзии Амаглобели не должны подвергаться риску из-за отсутствия прозрачности, [из-за] невнимательности или халатности.

Затягивание принятия своевременных мер может привести к необратимым последствиям для здоровья. В таком случае вся ответственность ляжет на тех, кто не действует своевременно и не выполняет возложенные на него обязательства!», — указано в заявлении.


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